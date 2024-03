3. Darf man nur so viel wieder mitnehmen, wie man mitgebracht hat, und falls ja, wollt ihr das genau nachzählen oder vertraut ihr da einfach euren Gästen?

Manche Organisatoren vergeben Punkte pro Kleidungsstück, sodass man nur dieselbe Anzahl an Kleidungsstücken wieder mitnehmen kann. Manchmal werden die Punkte auch nach der Kleidungsart vergeben (z. B. ist dann eine Jacke mehr wert als ein T-Shirt). Manche bestimmen, dass nur höherwertige Sachen (keine Basics oder günstige Marken) getauscht werden dürfen – und manche machen keinen Unterschied bei den Teilen und sehen die mitgebrachten und ertauschten Mengen (innerhalb des Limits) entspannt.